«АэроСвит» сменил гендиректора

Наблюдательный совет компании "АэроСвит – Украинские авиалинии" назначил генеральным директором авиакомпании Юрия Емельянова вместо Александра Авдеева, освобожденного от должности по согласию сторон.

Как говорится в сообщении авиакомпании, Ю.Емельянов ранее занимал должность руководителя компании "Аэрохендлинг", а до этого - посты в топ-менеджменте авиакомпаний "АэроСвит" и "Донбассаэро".

Ю.Емельянов вступил в должность с 13 ноября 2012 года.

Наблюдательный совет поставил перед ним задачи оптимизации управления компанией, повышения эффективности ее операционной деятельности, улучшения регулярности полетов, повышения уровня сервиса, усиления взаимодействия с перевозчиками-партнерами.

Ю.Емельянов родился в 1965 году. Окончил Национальный авиационный университет Украины, имеет дипломы и сертификаты в сфере экономики и управления бизнесом, аудита систем качества.

Справка УНИАН. Авиакомпания "АэроСвит – Украинские Авиалинии" основана в 1994 году, базируется в киевском международном аэропорту "Борисполь". Обслуживает 80 международных маршрутов в 34 страны, в том числе семь трансконтинентальных беспосадочных воздушных линий.

Оперирует флотом в составе 28 воздушных судов производства компании Boeing, включая 8 дальнемагистральных Boeing 767 и 20 среднемагистральных Boeing 737. Также использует самолеты перевозчиков-партнеров Airbus 320/321, Embraer 145, Embraer 190 и ATR-72.

«АэроСвит» вместе с авиакомпаниями "Днеправиа" и "Донбассаэро" является членом статегического альянса "Украинская авиационная группа".