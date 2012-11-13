Железные дороги Украины привлекли от размещения облигаций 1,08 млрд грн

Железные дороги Украины за 10 месяцев 2012 года привлекли 1,08 млрд грн от размещения облигаций.

Как сообщила УНИАН начальник главного финансово - экономического управления Государственной администрации железнодорожного транспорта Украины («Укрзализныця») Тамара Рябчун, привлечения заемного капитала путем эмиссии облигаций финансисты «Укрзализныци» считают действенным механизмом в условиях ограниченных собственных финансовых ресурсов железных дорог Украины.

«Осуществленные в течение 2009-2012 годов выпуски облигаций с уверенностью можно назвать успешными, поскольку, несмотря на установленные невысокие ставки процентного дохода (ниже среднерыночных) и значительные объемы эмиссии, в целом выпуски были легко поглощены рынком», - сказала она.

Выпуск облигаций 2011 года шести железных дорог на общую номинальную стоимость 1,8 млрд грн. был наибольшим среди всех выпусков корпоративных облигаций в Украине в 2011 году. Кроме того, железные дороги успешно погасили облигации, выпущенные в 2009 году, на общую номинальную стоимостью 753 млн грн.

«Железные дороги Украины работают стабильно, своевременно платят процентный доход по привлеченным заимствованиям и возвращают их в установленное время. Не происходило никаких просрочек по уплате процентов по облигациям, которые эмитированы железными дорогами Украины, и нарушения других прав держателей облигаций, что является признаком надежности эмитентов », - сказала Т.Рябчун.

Железная дорога также сообщает о выпущенных облигациях и находящихся в обращении и / или на стадии размещения. В частности, облигации с доходностью 18% годовых в гривне, а также HEDGE1 на уровне 10% годовых в долларах США сроком обращения до 1 года на общую номинальную стоимость 2,43 млрд грн; облигации с доходностью 14,5% годовых в гривне сроком обращения до 3 лет на общую номинальную стоимость 1,5 млрд грн и облигации с доходностью 19% годовых в гривне сроком обращения до 3 лет и правом оферты через полтора года на общую номинальную стоимость 1 млрд грн.

Открытое публичное размещение облигаций проводится через фондовые биржи ПАО «Фондовая биржа ПФТС» и ПАО «Фондовая биржа« Перспектива ».

Андеррайтером выпусков (торговец ценными бумагами) выбрано ООО «Спарта Капитал», с которым железными заключены соответствующие договоры. Согласно условиям выпусков, владельцами облигаций могут быть и юридические, и физические лица, резиденты и нерезиденты Украины.

«Вложение средств в облигации железных дорог является надежной защитой сбережений граждан Украины, в том числе работников железнодорожного транспорта, что в свою очередь предоставит дополнительную возможность получать стабильный ежемесячный доход и сохранить сбережения от обесценивания вследствие валютных колебаний», - отметила Т.Рябчун.

Напомним, в 2012 году «Укрзализныця» впервые со времени своего создания получила положительные международные кредитные рейтинги двух крупнейших международных рейтинговых агентств Fitch Ratings и Standard & Poor's Ratings Services. Долгосрочные кредитные рейтинги оценивают способность эмитента своевременно исполнять свои долговые обязательства. Присвоение «Укрзализныце» рейтинга В- означает, что оба международные кредитные агентства признали ее как надежного платежеспособного эмитента.

Всего за три квартала 2012 года на украинском фондовом рынке были размещены облигации компаний и предприятий на 11,5 млрд грн.

Справка УНИАН. HEDGE1 - кроме основного процентного дохода в размере 18% годовых, облигации обеспечивают выплату дополнительного купона HEDGE - часть процентного дохода, выплачиваемого в случае ее положительного значения в день погашения облигаций. Минимальная валютная доходность установлена на уровне 10% годовых в долларах США.