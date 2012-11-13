ПЖД за 10 месяцев отремонтировала 412,9 км путей на 470 млн грн
Приднепровская железная дорога за 10 месяцев 2012 года отремонтировала 412,9 км путей на сумму почти 470 млн грн.
Как сообщили УНИАН в пресс-центре ПЖД, из них модернизировано 85 км путей, капитально отремонтировано 90 км, средний ремонт выполнен на 107,8 км путей, комплексно-оздоровительный - на 130,1 км.
По информации пресс-центра, кроме того, на магистрали заменено 112 комплектов стрелочных переводов и 143 отремонтировано.
За октябрь специалисты службы путей Приднепровской железной дороги разными видами ремонта отремонтировали 58,7 км путей.
На ремонтно-путевые работы в октябре предприятие направило 61,5 млн грн.
Как сообщал УНИАН, в начале 2012 года ПЖД заявила о намерении выпустить еврооблигации на 175 млн долл.
Справка УНИАН. Государственное предприятие «Приднепровская железная дорога» - одна из крупнейших железных дорог Украины. Ежегодно она перевозит более 227 млн тонн грузов и более 90 млн пассажиров. Эксплуатационная путевая сеть ПЖД превышает 3200 км, что составляет почти 15% общегосударственной железнодорожной сети. ПЖД отправляет на внутренний и внешний рынки более 85% железорудного сырья, более половины проката черных металлов, является активным звеном международного транспортного коридора Европа-Азия.