Повагонная продажа билетов позволяет пассажиру выбрать нужные места - Укрзализныця

Система повагонной продажи железнодорожных билетов позволяет пассажиру выбрать нужные места, а также оптимизировать использование подвижного состава.

Об этом УНИАН сообщил первый заместитель начальника Главного пассажирского управления Государственной администрации железнодорожного транспорта Украины («Укрзализныця») Игорь Бреус.

«Возможности для пассажиров расширяются. Когда идет постепенное открытие, у человека появляется дополнительная возможность взять нужное место, например, полностью купе или нижние места», - сказал он.

По словам И.Бреуса, также система повагонной продажи билетов позволяет железнодорожникам оптимизировать использование пассажирских вагонов, снижая порожний пробег.

«Помесячно благодаря этой системе порядка 300-500 вагонов исключаются из схемы поездов в дни, когда снижается пассажиропоток. Когда в обоих направлениях поезд не населяется, дается команда на исключение вагонов, не обеспеченных пассажирами, из состава поезда», - сказал он.

В то же время замначальника ведомства отметил, что на поезда, которые пользуются повышенным спросом, в периоды повышенного спроса такая схема не применяется. В частности, речь идет о некоторых поездах в направлении Крыма в летний период.

«На многие поезда мы открываем (для продажи — УНИАН) сразу весь поезд, особенно в летний период. Например, на 12-й или 28-й поезд, где повышенный спрос, нет повагонной продажи», - сказал он.

Справка УНИАН. «Укрзализныця» с 1 ноября 2011 года ввела автоматизированное регулирование реализации мест в зависимости от населенности вагонов (повагонная продажа). Схема повагонной продажи предусматривает, что реализация мест начинается с одного вагона каждого типа (СВ, купейный, плацкартный). Следующий вагон этого типа открывается для продажи только тогда, когда в вагоне определенного типа останется менее 9 мест.

Незадействованные вагоны поезда отцепляются и вводятся в состав поездов, на которые существует повышенный спрос.