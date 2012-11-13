УЗ: именные билеты позволят усовершенствовать учет электронных билетов

Идентификация проездного документа по фамилии и имени пассажира позволит усовершенствовать систему учета электронных билетов для дальнейшего четкого контроля факта проезда пассажира в поезде, во избежание недоразумений при оформлении и возврате проездных документов, при посадке пассажира в поезд и заключении договора страхования.

Об этом УНИАН сообщил первый заместитель начальника Главного пассажирского управления Государственной администрации железнодорожного транспорта Украины («Укрзализныця») Игорь Бреус.

«Отказываясь от бланков строгой отчетности, контроль за оборотом билетов, их подлинностью должен быть сохранен. Одним из методов ведения контроля является их именная идентификация с пассажиром. Поэтому вводим оформление проездных документов с указанием фамилии и имени пассажира. Такие правила действуют, например, в авиационном транспорте», - сказал он.

По словам И.Бреуса, с 25 декабря 2012 года электронный билет будет действовать в поездах «Интерсити+», с весны 2013 года – в фирменных пассажирских поездах, а затем и во всех остальных.

При оформлении проездных документов на все поезда, кроме региональных, в них будут вноситься имя и фамилия пассажира, для которого приобретается проездной документ. Оформление будет осуществляться при предъявлении документов, удостоверяющих личность - паспорта, временного удостоверения гражданина Украины, паспорта для выезда за границу, дипломатического или служебного паспорта, удостоверения личности моряка, проездного документа ребенка, свидетельства о рождении ребенка или других документов, удостоверяющих личность и содержащих информацию о дате рождения ребенка, военного билета, удостоверения водителя, студенческого билета.

При оформлении билетов через Интернет фамилию, имя и отчество лица, на которое оформляется проездной документ, указывает владелец платежной карточки, который и будет нести ответственность за правильность написания имени и фамилии пассажира, для которого заказывается билет.

Посадку в поезд сможет осуществить тот человек, чье имя вписано владельцем платежной карты в качестве пассажира.

Посадка в поезд будет осуществляться при предъявлении проездного документа и одного из вышеуказанных документов, удостоверяющих личность пассажира.

Согласно планам Министерства инфраструктуры, на железнодорожных вокзалах планируется установить терминалы самообслуживания, с помощью которых пассажиры смогут покупать билеты.

Как сообщал УНИАН, по словам И.Бреуса, уже в ближайшее время, с внесением изменений в налоговое законодательство, «Укрзализныця» откажется от бланков строгой отчетности, что позволит ежегодно экономить не менее 50 млн грн.