Антимонопольный комитет вышел в соцсети

Антимонопольный комитет Украины представил корпоративные страницы в социальной сети Facebook и сети микроблогов Twitter. Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе АМКУ.

Как сообщается, на страницах будут размещаться новости Комитета, информация о деятельности его структурных подразделений и актуальные вопросы в сфере защиты конкуренции.

Комментируя событие, глава Комитета Василий Цушко, в частности, отметил: «Уверен, что такое общение поможет органам Антимонопольного комитета Украины оперативно реагировать на проблемы бизнеса и граждан с целью развития добросовестной конкуренции и реализации конкурентной политики Украины», - цитирует пресс-служба слова главы АМКУ.

Как сообщал УНИАН, Антимонопольный комитет Украины за 9 месяцев 2012 года начал расследование 507 дел на 164 рынках, в том числе аграрном, топливном, на рынках предоставления услуг ЖКХ и в сфере охраны здоровья.