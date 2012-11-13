Железнодорожное хозяйство сигнализации и связи требует ежегодного 1,6 млрд грн

Ориентировочная ежегодная потребность в финансировании хозяйства сигнализации и связи железных дорог Украины составляет 1,6 млрд грн, а реальных средств, предусмотренных сводным финансовым планом железных дорог Украины, выделяется гораздо меньше.

Как сообщили УНИАН в Государственной администрации железнодорожного транспорта Украины («Укразализныця»), в частности, в 2010 году железные дороги получили на обустройство устройств сигнализации 331 млн грн, в 2011 году в связи со значительным объемом работ по подготовке к проведению Евро-2012 - рекордные 1,332 млрд грн, в 2012 - 898 млн грн, а на 2013 год запланировано 300 млн грн.

Всего для осуществления полной замены физически и морально изношенного оборудования железнодорожной автоматики и связи, которое отработало сверхнормативный срок эксплуатации, необходимы средства в размере 23,9 млрд грн.

Значительное недофинансирование модернизации основных фондов на протяжении последних 20 лет привело к моральному и физическому старению хозяйства. Постоянно ухудшается состояние основных средств станционной электрической централизации, управляющих стрелками и сигналами. В частности, в 2007 году из 36,825 тыс. единиц оборудования за пределами нормативного срока эксплуатировалось 64%, в 2010 году уже 68%, в 2012 изношенность достигла почти 70%.

Аналогичная ситуация с устройствами автоматической блокировки на перегонах. В настоящее время из 13,390 тыс. км автоблокировки уже отработали нормативный срок эксплуатации 10,951 тыс. км, что составляет 82%.

Работу железных дорог обеспечивают 854 автоматических телефонных станций, из которых 66,4% - морально устаревшие аналоговые, а 476 АТС (55,7%) отработали нормативный срок. Кроме того, в эксплуатации на железных дорогах находится около 56 тыс. стационарных, локомотивных радиостанций, 48% которых отработали свой ресурс.

Справка УНИАН. Структура хозяйства сигнализации и связи железных дорог Украины состоит из 64 дистанций сигнализации и связи и 5 дистанций связи, которые непосредственно выполняют работы по обслуживанию и модернизации устройств и систем железнодорожной автоматики и связи.

Основными задачами хозяйства являются: обеспечение устойчивой бесперебойной работы устройств и систем железнодорожной автоматики и связи, реализация мероприятий, направленных на повышение безопасности движения поездов и надежности работы устройств, совершенствование технологии технического обслуживания устройств и систем с целью повышения качества эксплуатационной работы и обеспечения безопасного и бесперебойного движения поездов, осуществление модернизации и замены физически изношенных и морально устаревших устройств и систем.