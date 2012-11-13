Продажи автомобилей в Украине выросли на 32%

Продажи автомобилей на рынке Украины в октябре 2012 года выросли на 32%, по сравнению с октябрем 2011 года, достигнув показателя 35,027 тыс. автомобилей. Об этом сообщается в отчете организации УкрАвтоПром.

Согласно сообщению, рынок легковых автомобилей за октябрь вырос на 28% относительно октября 2011 г. - до 23,528 тыс. авто, коммерческих автомобилей - на 43% - до 11,003 тыс. шт. Новый транспорт составляет 98% от общего числа регистраций легкового транспорта, в сегменте коммерческой техники - 21%, в части автобусов - 63%. Доля автотранспорта, произведенного в Украине, составила 18%, показав отрицательную тенденцию.

Как сообщают в организации, лидером на рынке продаж новых легковых автомобилей в Украине в октябре 2012 г. остался бренд Hyundai (2 066 авто), на втором месте по продажам ВАЗ (1 890 авто), на третьем месте - ЗАЗ (1 840). Далее следуют КIA и Skoda.

В коммерческом сегменте нового транспорта первое место сохранил FIAT – 346 шт., за ним VOLKSWAGEN – 317 авто, на третьем месте КАМАЗ – 285 автомобилей. Также в пятерку вошли Renault и ГАЗ.

На рынке автобусов в октябре лидировала продукция «Бориспольского автозавода» с количеством продаж 66 единиц. Далее по объемам продаж в октябре следуют: I-VAN - 42 шт., УАЗ - 40 шт., ГАЗ - 36 шт. и Богдан - 30 автобусов.

«Всего за 10 месяцев текущего года в Украине было реализовано и поставлено на учет в ГАИ 291 587 автотранспортных средств, что на 24% больше аналогичного показателя 2011 года. Из этого количества легковых автомобилей – 198 111 шт. (+17%), коммерческих авто – 88 609 шт. (+44%) и 4 867 автобуса (+29%)» - сообщается в пресс-релизе УкрАвтоПрома.

Как сообщал УНИАН, по итогам 9 месяцев 2012 г. продажи новых автомобилей в Украине увеличились на 23% - до 256,6 тыс. штук

Производство легковых автомобилей в Украине за 9 месяцев 2012 г. сократилось по сравнению с аналогичным периодом 2011 года на 23,5% - до 54 949 единиц.