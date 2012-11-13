Кабмин сократил «Укравтодору» объем заимствований под госгарантии на 1,6 млрд грн

Кабинет министров сократил объем обязательств по заимствованиям под государственные гарантии «Укравтодору» в 2012 году на 1,6 млрд грн - до 4,295 млрд грн.

Об этом говорится в постановлении №1033 от 5 ноября 2012 года, текст которого размещен на правительственном портале.

Согласно документу, государственные гарантии предоставляются в пределах их общего объема, установленного законом «О государственном бюджете Украины на 2012 год», при условии, что размер обязательств по заимствованиям «Укравтодора» не превышает 4,295 млрд грн.

Как сообщал УНИАН, Кабинет министров Украины постановлением от 14 мая 2012 г. № 393 утвердил Порядок и условия предоставления в 2012 году государственных гарантий для обеспечения выполнения обязательств Государственного агентства автомобильных дорог («Укравтодор»).

Государственные гарантии предоставляются в пределах общего объема, установленного Законом Украины "О Государственном бюджете Украины на 2011 год", при условии, что размер обязательств по займам «Укравтодора» не превышает 5,9 млрд грн.

Заимствования используются для финансирования строительства, реконструкции, капитального и текущего ремонта автомобильных дорог общего пользования, в том числе, строительства автомагистрали через Днепр в Запорожье, приобретения дорожной техники и оборудования для дочерних предприятий ПАО «Государственная акционерная компания «Автомобильные дороги Украины».

Напомним, в 2011 году Кабмин предоставил госгарантии «Укравтодору» при условии обязательств по кредитам не более 3 млрд грн.