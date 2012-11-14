Пассажирские перевозки могут сократиться в 1,5 раза из-за недофинансирования

Из-за того, что из государственного бюджета Украины систематически не выделяются средства на обновление пассажирского подвижного состава, возможности железной дороги по перевозке пассажиров без обновления пассажирского парка в течение ближайших пяти лет сократятся в 1,5 раза — с 60,5 млн до 40 млн пассажиров.

Как сообщили УНИАН в Государственной администрации железнодорожного транспорта Украины («Укрзализныця»), по прогнозам специалистов железнодорожного транспорта, общая потребность Украины в перевозке пассажиров железнодорожным транспортом, кроме пригородного сообщения, составляет около 60,5 млн человек в год.

При этом потенциальный объем пассажирских перевозок с учетом имеющегося парка пассажирских вагонов без его обновления и с учетом списания (кроме пригородного сообщения) уменьшится в 2013 году на 200 тыс. человек, в 2014-м - на 4,9 млн, в 2015-м - на 3,1 млн, в 2016-м - на 4,3 млн и в 2017 году - на 1,2 млн человек.

Таким образом, железные дороги Украины, используя имеющийся парк пассажирских вагонов без его обновления и с учетом списания, смогут перевезти в 2012 году 54 млн человек, в 2013 г. — 53,8 млн, в 2014 г. - 48,9 млн, в 2015 г. - 45,8 млн, в 2016 г. - 41,5 млн и в 2017 году - 40,3 человек.

«Парк пассажирских вагонов, который достался железным дорогам Украины в наследство от СССР, неизбежно выходит из строя. Темпы старения пассажирского подвижного состава значительно превышают темпы обновления, которые может предложить сама железная дорога», - отмечают в «Укрзализныце».

По информации «Укрзализныци», на сегодняшний день парк пассажирских вагонов составляет 6887 вагонов, из них только 2985 (43%) работают в пределах нормативного срока эксплуатации, 3644 (53%) работают с продленным сроком эксплуатации и 258 (4%) находятся за пределами нормативного срока эксплуатации.

Ежегодно 3944 пассажирских вагона требуют проведения плановых ремонтов. Из них 2680 (68%) нуждаются в деповском ремонте и 1264 (32%) - в капитальном ремонте. Стоимость проведения плановых ремонтов составляет 1,5 млрд грн в год.

В 2013 году дефицит пассажирских вагонов составит 360 вагонов, в 2014 г. - 580 вагонов, в 2015 г. - 1465 вагонов, в 2016 г. - 1869 вагонов и в 2017 году - 2364 вагонов.

Кроме того, из-за отсутствия финансирования дефицит пассажирских локомотивов-электровозов в 2012 году составит 34 электровоза, в 2013 г. - 64 электровоза, в 2014 г. - 102 электровоза, в 2015 г. - 143 электровоза, в 2016 г. - 175 электровозов и в 2017 году - 213 электровозов.

На сегодня в связи со старением парка пассажирских локомотивов и их растущим дефицитом железнодорожники перевели 125 грузовых локомотивов на осуществление пассажирских перевозок.

««Укрзализныця» уже подала на рассмотрение Министерства инфраструктуры проект плана капитальных инвестиций на 2013 год, согласно которому предлагается в 2013 году направить из государственного и местных бюджетов свыше 2,7 млрд грн на обновление пассажирского подвижного состава. В частности, предлагается направить эти средства на закупку 200 купейных вагонов, 41 вагона для перевозки инвалидов, 7 специальных служебно-технических вагонов», - говорится в сообщении «Укрзализныци».

Как сообщал УНИАН, по результатам исследований рынка железнодорожных перевозок, проведенных компанией AT Kearney, на обновление пассажирского вагонного парка необходимо до 2015 года 8,2 млрд грн инвестиций, в 2020 г. - 14,2 млрд грн, на обновление парка пассажирских локомотивов - 6,9 млрд грн и 16,3 млрд грн соответственно.