Доход «Киевстара» вырос на 11%

Общий доход компании «Киевстар» в 3-м квартале 2012 года вырос на 11% по сравнению со 2-м кварталом 2012 года и на 4% по сравнению с 3-м кварталом 2011 года и составил 3,6 млрд грн. Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе компании.

Фактором роста стало увеличение дохода от мобильного и фиксированного сегментов, а также продажа смартфонов.

Доход компании в мобильном сегменте вырос за отчетный период на 12% по сравнению с показателем 2-го квартала 2012 года (относительно аналогичного периода 2011 года рост составил 3%) и составил 3,33 млрд грн. Это, по данным компании, произошло за счет роста активной абонентской базы на 2%, или на 473 тыс. абонентов, по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года. Количество абонентов мобильной связи составило более 25,2 млн человек. При этом за отчетный период количество смартфонов в сети компании относительно 2-го квартала 2012 года увеличилось на 468 тыс., в т.ч. Apple iPhone - на 43 тыс.

Доход в сегменте фиксированного бизнеса увеличился на 11% по сравнению с аналогичным периодом 2011 года и на 6% относительно предыдущего квартала 2012 года, и составил 284 млн грн. Здесь основным драйвером стал 60%-ный рост доходов услуги «Домашний Интернет», что обусловлено значительным, на 70% (на 227 тыс. абонентов), увеличением абонентской базы фиксированного сегмента бизнеса, которая по итогам 3-го квартала 2012 года составила 551 тыс. домохозяйств.

Показатель EBITDA увеличился по сравнению со 2-м кварталом 2012 года на 13%, или на 219 млн грн, (снизился по сравнению с 3-м кварталом 2011 года на 1%, или на 21 млн грн) и на конец отчетного периода составил 1 849 млн грн. При этом показатель EBITDA маржа вырос на 1 п.п. по сравнению со 2-м кварталом 2012 года – до 51,2% (снизился по сравнению с 3-м кварталом 2011 года на 2,5 п.п.).

В 3-м квартале 2012 года инвестиции компании в увеличение емкости сети и модернизацию оборудования составили 428 млн грн. Всего в 2012 году оператор инвестировал в развитие сети 1246 млн грн. В частности, в 3-м квартале 2012 года «Киевстар» модернизировал инфраструктуру сети мобильной связи, установив в Киеве первый в Украине коммутатор по технологии Blade Systems, который поддерживает различные стандарты мобильной связи — от 2,5G до LTE, до конца 2012 года оператор включит ещё шесть дополнительных узлов во Львове, Ровно, Харькове, Днепропетровске, Симферополе и Киеве.

По итогам 1-го полугодия 2012 года доля «Киевстар» в общем объеме всех инвестиций телеком-отрасли Украины составила 65,5%.

Справка УНИАН. В состав бизнес-единицы «Украина» VimpelCom Ltd. входят два украинских телекоммуникационных оператора – АО «Киевстар» и «Beeline-Украина» (АО «Украинские радиосистемы» и ООО «Голден Телеком»).

Количество мобильных абонентов компании составляет более 25,2 млн, абонентов широкополосного доступа в Интернет – более 500 тыс. Общий доход «Киевстар» в 2011 году составил почти 13,1 млрд грн.

Чистая прибыль “Киевстара” за 2011 год - 4,072 млрд грн