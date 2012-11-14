"АэроСвит" предлагает знакомство с попутчиками через соцсети на этапе бронирования билета

Авиакомпания "АэроСвит — Украинские авиалинии" и компания SeatID внедрили услугу, позволяющую пассажирам на этапе бронирования и онлайн-покупки билета получить информацию о попутчиках и установить с ними контакт в популярных социальных сетях.

Как сообщает «АэроСвит», воспользоваться услугой можно, выбрав опцию SeatID в форме онлайн-бронирования. Пассажиру будет предложено авторизоваться в системе с помощью аккаунтов в сетях Facebook или LinkedIn. Затем он получит доступ к изображениям и другой информации профиля (в соцсетях) пассажиров запрашиваемого рейса, согласившихся на идентификацию через SeatID. Таким образом, пассажирам "АэроСвита" предоставляется возможность заранее познакомиться с попутчиками с учетом их социальных предпочтений и интересов.

«Усиливая активность в социальных сетях, компания выходит на новый уровень общения с клиентами. Совсем недавно "АэроСвит" открыл доступ к онлайн-сервисам на своей странице в Facebook. А теперь мы предлагаем дополнительные коммуникационные возможности, позволяющие пассажирам расширить круг контактов в социальных сетях, включая в него своих попутчиков", - сказал первый заместитель генерального директора авиакомпании "АэроСвит" по коммерческой работе Антон Маттис.

Услуга SeatID предоставляется на бесплатной основе для путешественников, приобретающих билеты в режиме онлайн на сайте "АэроСвита".

При этом SeatID придерживается политики строгой конфиденциальности, позволяющей пользователю самостоятельно контролировать степень доступа к личной информации из профиля в социальных сетях. Персональные данные, указанные пассажиром в процессе покупки билета, не отображаются.

Справка УНИАН. Авиакомпания "АэроСвит – Украинские авиалинии" основана в 1994 году, базируется в киевском международном аэропорту "Борисполь". Обслуживает 80 международных маршрутов в 34 страны, в том числе семь трансконтинентальных беспосадочных воздушных линий.

Оперирует флотом в составе 28 воздушных судов производства компании Boeing, включая 8 дальнемагистральных Boeing 767 и 20 среднемагистральных Boeing 737. Также использует самолеты перевозчиков-партнеров Airbus 320/321, Embraer 145, Embraer 190 и ATR-72.

«АэроСвит» вместе с авиакомпаниями "Днеправиа" и "Донбассаэро" является членом статегического альянса "Украинская авиационная группа".

SeatID – компания, предлагающая решение по "социальной рассадке", которое позволяет авиапассажирам выбирать попутчиков на основе их профилей и предпочтений в социальных сетях.