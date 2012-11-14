Air Berlin сократит каждого десятого работника в рамках программы экономии

Второй по величине перевозчик в Германии после Lufthansa - авиакомпания Air Berlin - намерен сократить около 10% персонала в рамках новой программы экономии. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на немецкий телеканал n-tv.

Всего в Air Berlin работает около 9,3 тысячи человек. В компании не подтвердили, но и не опровергли сообщения о предстоящих увольнениях.

В середине октября Air Berlin объявила о планах запустить новую программу снижения затрат под названием Turbine 2013. Сколько именно средств планирует сэкономить перевозчик, пока неизвестно. 15 ноября компания должна опубликовать финансовые результаты по итогам работы в третьем квартале текущего года.

Ранее другие крупные авиакомпании в Европе также объявили о мерах для повышения эффективности бизнеса и сокращения расходов. Так, Lufthansa планирует уволить до 3,5 тысяч сотрудников, а испанская Iberia - 4,5 тысячи. В Air France-KLM Group планируют уменьшить численность персонала на 1,3 тысячи в голландском подразделении и еще на пять тысяч - во французском. Крупнейший в Скандинавии перевозчик SAS Group распродаст активы на 440 миллионов долларов, снизит зарплаты и сократит 800 рабочих мест, пишет Lenta.ru.

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