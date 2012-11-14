Чистая прибыль «МТС Украина» в 3-м квартале выросла на 85,2%

Чистая прибыль оператора мобильной связи «МТС Украина» в 3 квартале 2012 года выросла на 85,2% по сравнению с 3 кварталом 2011 года и составила 664,6 млн грн.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе компании.

Доход за отчетный период вырос на 6,6% по сравнению с аналогичным периодом 2011 года (на 11% по сравнению со 2 кварталом 2012 года) и составил 2,66 млрд грн. По данным компании, рост доходов связан с привлекательностью предложений МТС и, как следствие, с высокой активностью существующей абонентской базы и подключением новых абонентов.

Показатель OIBDA (операционный доход до вычета износа основных средств и амортизации нематериальных активов) вырос на 16% в годовом исчислении (на 13,8% - по сравнению с 2 кварталом 2012 года), и составил более 1,41 млрд грн. Маржа OIBDA выросла на 4,2% относительно предыдущего года (1,2% - относительно предыдущего квартала) и составила 53,1%.

По данным компании, уровень трафика на одного абонента в месяц (MOU) составляет 610 минут. Высокие объемы потребления в сочетании с влиянием фактора сезонности обеспечили рост и дохода с одного абонента в месяц (ARPU), который за отчетный период вырос на 10% в сравнении с 2 кварталом 2012 года (3,7% в сравнении с 3 кварталом 2011 года), составив почти 44 грн.

Сохраняются высокие объемы потребления дополнительных услуг, доля доходов от которых в 3 квартале составила 26% от общей выручки. Рост доходов от дополнительных услуг в 3 квартале 2012 года составил 8% в сравнении со 2 кварталом 2012 года и 7% в сравнении с 3 кварталом 2011 года. Основным катализатором стали услуги передачи данных, рост которых в квартальном и в годовом исчислении составил 11% и 12% соответственно.

Количество абонентов «МТС Украина» по итогам 3 квартала 2012 года, включая абонентов сети CDMA, составило почти 20,1 млн, что на 2,3% больше, чем во 2 квартале 2011 года.

Капитальные затраты компании за 9 месяцев 2012 года составили 68,1 млн долл.

Консолидированная чистая прибыль по группе МТС (владелец ОАО МТС, Россия) в 3 квартале 2012 года составила 630 млн долл. по сравнению с убытком в 681,8 млн долл. во 2 квартале 2012 года (был связан со списанием в размере 1,08 млрд долл. во втором квартале 2012 года из-за обесценивания актива в Узбекистане). В годовом исчислении данный показатель вырос на 74%.

Консолидированная выручка группы МТС в 3 квартале 2012 года не изменилась в квартальном исчислении (снизилась в годовом исчислении на 4,4%) и составила более 3,13 млрд долл.

Консолидированный показатель OIBDA группы МТС в 3 квартале 2012 года снизился в сравнении с аналогичным периодом 2011 года на 4,2% (без изменений в квартальном) и составил более 1,37 млрд долл. Маржа OIBDA в 3 квартале 2012 года осталась без изменений в квартальном и годовом исчислении и составила 44%.

Капитальные затраты группы за 9 месяцев 2012 года составили более 1,8 млрд долл.

Справка УНИАН. Сеть ПрАО «МТС Украина» охватывает более 98% территории Украины, на которой проживает 99% населения. Компания обслуживает 19,4 млн абонентов. «МТС Украина» - 100% дочерняя компания ОАО «Мобильные ТелеСистемы» (Россия).

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