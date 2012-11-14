ЮЖД с декабря изменит маршрут следования поезда «Луганск-Киев»

С 1 декабря (по обороту из Киева – 2 декабря) поезд №126/125 «Луганск-Киев» будет следовать через Люботин, Смородино, Сумы, Ворожбу (вместо Люботин, Вакуленцы, Полтаву-Киевскую, Миргород, Гребенку).

Об этом сообщает пресс-служба ЮЖД.

По ее данным, из Луганска с 1 декабря поезд №126/125 будет отправляться в 14.14, прибывать в Киев — в 10.10. Остановки по станциям ЮЖД: Кисловка 20.43-20.45, Купянск-Узл. 21.07-21.32, Шевченково-Южн. 22.17-22.20, Чугуев 23.03-23.06, Харьков-Пасс. 0.23-0.43, Люботин 1.22-1.24, Богодухов 2.16-2.18, Кириковка 2.54-2.56, Смородино 3.17-3.27, Сумы 4.30-4.37.

Из Киева со 2 декабря поезд №126/125 будет отправляться в 14.38, прибывать в Луганск в 10.42. Остановки по станциям ЮЖД: Сумы 20.27-20.37, Смородино 21.42-21.44, Кириковка 22.02-22.04, Богодухов 22.41-22.43, Люботин 23.40-23.42, Харьков-Пасс. 0.15-0.41, Чугуев 1.43-1.45, Шевченково-Южн. 2.26-2.28, Купянск-Узл. 3.14-3.34, Кисловка 3.55-3.57.

Также в связи с изменением маршрута поезда №126/125 изменяется расписание движения некоторых пригородных поездов.