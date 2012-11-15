Дефицит зерновозов в 2015 году составит 7,5 тыс. вагонов

Дефицит вагонов-зерновозов из-за физического износа подвижного состава в 2013 году составит 2 тыс. штук, в 2014 году – около 4,5 тыс., а в 2015 года – более 7,5 тыс. зерновозов.

Такой прогноз УНИАН озвучил заместитель начальника Главного коммерческого управления Государственной администрации железнодорожного транспорта Украины («Укрзализныця») Владимир Петренко.

Он также отметил, что рабочий парк зерновозов «Укрзализныци» на сегодня составляет 8650 вагонов, однако более 20% инвентарного парка зерновозов находится за пределами Украины.

«Поскольку вагоны имеют юридический статус вагонов инвентарного парка, то «Укрзализныця» не имеет никаких реальных рычагов для ускорения процесса возвращения зерновозов в Украину. В ближайшее время ожидать эти вагоны бесполезно», – сказал В.Петренко.

Кроме того, он отметил, что «как правило, инвентарный подвижной состав возвращается из-за рубежа в таком состоянии, что требует капитального ремонта».

Также, по словам В.Петренко, ситуацию с нехваткой вагонов-зерновозов усложняет распространенное со стороны зернотрейдеров нарушение сроков погрузки-выгрузки.

«В результате дефицитный подвижной состав простаивает, ожидая машины с зерном, потом простаивает, ожидая корабли в портах, превращаясь в мобильные склады на колесах. При условии лучшей организации погрузки-выгрузки со стороны грузовладельцев нынешнего количества зерновозов «Укрзализныци» в этом году всем бы хватило», – сказал он.

В.Петренко напомнил, что в связи с ростом заявок на перевозку зерновых грузов, в т.ч. продуктов их переработки предприятиями Украины, «Укрзализныця» с 25 сентября 2012 ввела временное ограничение на погрузку грузов, кроме зерновых грузов, жмыха, комбикормов, шрота и жома, в вагоны-зерновозы инвентарного парка.

Кроме того, для уменьшения дефицита вагонов-зерновозов железнодорожники инициировали отправку гранулированной шелухи подсолнечника в полувагонах с упаковкой «биг-бэг», в результате чего в октябре 2012 года на экспорт в альтернативном подвижном составе отгружено 1069 вагонов гранулированной шелухи подсолнечника.

Справка УНИАН. По информации «Укрзализныци», объемы перевозок зерна на экспорт за 10 месяцев возросли на 211,7% по сравнению с аналогичным периодом 2011 года и составили 14,3% от общего объема железнодорожных перевозок.

Во внутреннем сообщении объемы перевозок зерна и продуктов помола за 10 месяцев текущего года составили 1,511 млн тонн, что на 28% меньше, чем за аналогичный период 2011 года.