В Голосеевском районе Киева реконструируют транспортный узел возле Южного моста

В Голосеевском районе столицы до 2016 года реконструируют транспортный узел на правобережных подходах к Южному мосту со съездами с улицы Саперно-Слободской на Столичное шоссе.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе КГГА, распоряжение об утверждении проекта реконструкции объекта подписал председатель КГГА Александр Попов.

Согласно проекту, на пересечении улиц Саперно-Слободской и Киквидзе будет реконструировано 4 съезда и тротуары на них, еще 2 съезда – на пересечении улицы Киквидзе и Столичного шоссе. Также будут обновлены 2 эстакады и 13 подпорных стен. Реконструируют дорожное покрытие и тротуары на Столичном шоссе и ул. Киквидзе в пределах этого транспортного узла.

При заключении заказчиком договора подряда на строительство, расширение, реконструкцию и капитальный ремонт объекта обязательно будут предусмотрены условия относительно предоставления подрядчиком гарантии качества выполненных работ и установлены гарантийные сроки эксплуатации.

Выполнение запланированных работ предусмотрено в течение 39 месяцев.