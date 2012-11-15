«Укрзализныця»: стоимость перевозки зерновых на экспорт снизилась на 22%

Стоимость железнодорожной перевозки зерновых на экспорт в долларовом эквиваленте с 2008 по 2010 год уменьшилась на 36,7%, а с 2008 года до настоящего времени – на 22%.

Об этом УНИАН сообщил заместитель начальника Главного коммерческого управления Государственной администрации железнодорожного транспорта Украины («Укрзализныця») Владимир Петренко.

«Львиная доля объемов зерновых грузов перевозится именно на экспорт, и цены на зерно, как, впрочем, и услуги портов, определяются в долларах США. Поскольку железнодорожные тарифы на перевозки грузов определяются в национальной валюте, железные дороги Украины, начиная с 2008 года, ощутили на себе всю тяжесть девальвационного пресса», – сказал он.

По словам В.Петренко, с октября 2008 года общий уровень тарифов на внутренние грузовые перевозки железнодорожным транспортом остается неизменным.

Индексация тарифов на экспортно-импортные грузовые железнодорожные перевозки на 2,2% ежемесячно до конца года была проведена только в марте 2011 г. При этом тарифы на перевозку зерновых грузов железнодорожным транспортом в пределах Украины остались без изменений.

С учетом индексации тарифов на перевозку экспортного зерна уровень украинского железнодорожного тарифа по состоянию на октябрь 2012 года на расстояние 500 км составляет 11,93 долл. США за 1 тонну.

Для сравнения: стоимость перевозки 1 тонны экспортного зерна железными дорогами Российской Федерации составляет 15,97 долл, железными дорогами стран Европы – от 27,93 до 59,75 долл. за 1 тонну.

Как сообщал УНИАН, «Укрзализныця» прогнозирует дефицит вагонов-зерновозов из-за физического износа подвижного состава в 2013 году на уровне 2 тыс. штук, в 2014 году – около 4,5 тыс., а в 2015 году – более 7,5 тыс. зерновозов.

Справка УНИАН. Всего инвентарный парк вагонов-зерновозов «Укрзализныци» составляет 11,5 тыс. вагонов, рабочий парк зерновозов – 8650 вагонов, однако более 20% инвентарного парка зерновозов находится за пределами Украины.

По информации «Укрзализныци», объемы перевозок зерна на экспорт за 10 месяцев возросли на 211,7% по сравнению с аналогичным периодом 2011 года и составили 14,3% от общего объема железнодорожных перевозок.

Во внутреннем сообщении объемы перевозок зерна и продуктов помола за 10 месяцев текущего года составили 1,511 млн тонн, что на 28% меньше, чем за аналогичный период 2011 года.