На станции столичного метро «Лыбедская» до 29 декабря - ремонт эскалатора
14:17, 15 ноября 2012Транспорт/Связь
0
15 ноября метрополитеновцы начали капитальный ремонт эскалатора №1 на станции «Лыбедская» Куреневско-Красноармейской линии.
Как сообщили УНИАН в пресс-службе КГГА, работы будут длиться до 29 декабря текущего года.
В столичном метрополитене отмечают, что во время проведения ремонтных работ эскалатор не будет работать для перевозки пассажиров.
С целью обеспечения бесперебойной работы эскалаторов №2 и №3 на станции «Лыбедская» будет дежурить оперативно-производственный персонал метрополитена.Также сейчас продолжается капитальный ремонт эскалатора №2 верхнего наклона на станции «Дорогожичи» Сырецко-Печерской линии. Завершение ремонтных работ запланировано на 6 декабря текущего года.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter