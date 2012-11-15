На 27-29 декабря из Киева в турцентры Западной Украины в продаже остается 6 тыс. ж/д билетов

На предновогодние даты 27-29 декабря из Киева в направлении городов Западной Украины на сегодняшний день остается в свободной продаже 5,756 тыс. мест из 18,203 тыс., предложенных железными дорогами Украины из Киева в Ужгород, Львов и Ивано-Франковск.

Как сообщили УНИАН в Государственной администрации железнодорожного транспорта Украины («Укрзализныця»), по состоянию на 9:00 15 ноября из Киева до Ужгорода на предпраздничные даты из 7,932 тыс. предложенных мест остается 2,19 тыс. мест.

Из Киева во Львов на предпраздничные даты из 4,958 тыс. предложенных мест в свободной продаже остается 1,55 тыс. мест. Кроме того, в свободной продаже остаются 1 тыс. 016 мест на скоростные дневные поезда Интерсити+ «Украинский экспресс».

Из Киева в Ивано-Франковск на предпраздничные даты из 4,23 тыс. предложенных мест в свободной продаже остается 1 тыс. мест.

Кроме того, на 27-29 декабря из Киева в Симферополь из 8,767 тыс. предложенных мест в свободной продаже остается 4,45 тыс. билетов.

«Укрзализныця» напоминает, что с 00 час. 00 мин. 16 ноября будет открыта продажа билетов на 30 декабря 2012 года.

«Укрзализныця» проводит мониторинг спроса пассажиров, чтобы в случае необходимости увеличивать состав поездов на наиболее популярных направлениях.

Справка УНИАН. Дополнительные поезда для железных дорог Украины являются убыточными, так как их населенность не превышает 50%.

Железные дороги Украины за период новогодних и рождественских праздников 2012 года перевезли 2,141 млн. пассажиров, в том числе 167,642 тыс. - в дополнительных поездах.