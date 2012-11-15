Таможня сократила время оформления экспортной операции до 40 минут

Государственная таможенная служба Украины сократила затраты времени при оформлении экспортной операции до 40 минут, импортной – до 1 часа 16 минут.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Гостаможслужбы со ссылкой на выступление главы ведомства Игоря Калетника на международной конференции.

«Время таможенного оформления на сегодня составляет при импорте – 1 час 16 минут, при экспорте – 40 минут. С начала работы нового Таможенного кодекса только 6% товаров подлежат таможенному досмотру, хотя еще в 2009 году их доля составляла 70%», - цитирует пресс-служба И.Калетника.

По его словам, партнерские отношения между плательщиками налогов и сборов являются основной движущей силой в достижении баланса интересов государства и бизнеса. Этот принцип положен в основу философии Стратегии развития таможенной службы на 2013 год, концепцию которой Гостаможслужба уже утвердила.

По мнению И.Калетника, цель всех преобразований – достижение максимального доверия между Гостаможслужбой и бизнесом, которое должно выражаться в таможенном оформлении товаров без их физического предъявления таможенникам.

Как сообщал УНИАН, в апреле 2011 года И.Калетник сообщил, что таможенное оформление на данный момент составляет 2 часа 19 минут по импорту и 1 час 47 минут по экспорту, тогда как раньше оно занимало в среднем 10 часов 40 минут.

В январе-апреле 2012 года Государственная таможенная служба сократила среднее время таможенного оформления товаров в режиме импорта до 1 часа 50 минут, в режиме экспорта - до 47 минут.

В октябре т.г. Государственная таможенная служба Украины инициировала внесение изменений в действующее законодательство с целью перехода на стопроцентное электронное декларирование. По мнению руководства Гостаможслужбы, реализация поставленной задачи подразумевает со стороны бизнеса честное декларирование и перечисление всех платежей в нужном объеме, а со стороны таможни – доверие и взимание платежей в рамках, предусмотренных законодательством.

С 1 июня 2012 года вступил в силу новый Таможенный кодекс Украины.