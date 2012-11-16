ОЖД завершает капремонт Центра профразвития персонала

Одесская железная дорога завершает капитальный ремонт в Центре профессионального развития персонала ОЖД.

Как сообщает ОЖД, ремонт выполняют работники Вапнярского строительно-монтажного поезда № 687.

На сегодняшний день завершен капитальный ремонт на общую сумму почти 800 тыс. грн двухэтажного учебно-бытового корпуса, в котором находятся 14 аудиторий, лаборатория, библиотека и 42 комнаты отдыха.

На территории Центра ведутся работы по реконструкции одноэтажного учебно-бытового корпуса, в котором будут обустроены аудитория для подготовки помощников машиниста, тренажерный зал, актовый зал и комнаты отдыха на двадцать человек.

В Центре по восьми направлениям профессиональной подготовки обучающихся около 200 железнодорожников.