ПЖД за 10 месяцев увеличила перевозки льготников электричками до 5,682 млн пассажиров

Приднепровская железная дорога (ПЖД) за 10 месяцев 2012 года перевезла пригородными электропоездами 5,682 млн льготников - на 2% больше, чем за январь-октябрь 2011 года.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе ПЖД, в октябре 2012 года дорога увеличила перевозку пассажиров льготных категорий в пригородном сообщении на 7% по сравнению с аналогичным периодом 2011 года — до 616,1 тыс. пассажиров.

Сумма возмещений из местных бюджетов за льготные перевозки в октябре 2012 года составила 3,8 млн грн - на 52% больше, чем в октябре 2011 года, за 10 месяцев 2012 года - до 27,9 млн грн, что 23,5% больше, чем за 10 месяцев 2011 года.

В то же время ПЖД отмечает, что компенсационные выплаты за 10 месяцев 2012 года составили лишь 59,1% от суммы фактических перевозок.

Справка УНИАН. Государственное предприятие «Приднепровская железная дорога» - одна из крупнейших железных дорог Украины. Ежегодно она перевозит более 227 млн тонн грузов и более 90 млн пассажиров.

Эксплуатационная путевая сеть ПЖД превышает 3200 км, что составляет почти 15% общегосударственной железнодорожной сети. ПЖД отправляет на внутренний и внешний рынки более 85% железорудного сырья, более половины проката черных металлов, является активным звеном международного транспортного коридора Европа-Азия.