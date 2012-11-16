ЮЖД повысила производительность локомотивов на 13%

Южная железная дорога (ЮЖД) повысила производительность локомотивного парка на 13% — до 1,516 млн т/км брутто в сутки за счет формирования грузовых поездов повышенного веса.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе ЮЖД, за 9 месяцев 2012 года дорога сформировала 26,88 тыс. поездов повышенного веса и длины, что позволило перевезти сверх нормы 25,257 млн тонн грузов.

Среднесуточный пробег локомотива вырос на 8,1% — до 507 км в сутки.

Формирование поездов повышенного веса и длины используется для формирования грузовых составов и предусматривает, что в состав поезда вместо нормативных 57 вагонов включаются 65-70 вагонов. Вес поезда таким образом возрастает с нормативных 6 тыс. тонн до порядка 8 тыс. тонн.

В поездах повышенного веса могут использоваться 2 локомотива. В то же время, как сообщили УНИАН в ЮЖД, на территории дороги необходимость в двух локомотивах возникает в направлении Купянск — Красный лиман, где на участке протяженностью 20 км второй локомотив «подталкивает» поезд.

Как сообщал УНИАН, Южная железная дорога за 10 месяцев 2012 года увеличила перевозку грузов на 5,3% по сравнению с аналогичным периодом 2011 года — до 17,658 млн тонн грузов.

Справка УНИАН. Южная железная дорога — одна из старейших железных дорог Российской империи (1869 г.) и одна из крупнейших дорог нынешней Украины.

Железнодорожная сеть дороги расположена на северо-востоке Украины. Ее протяженность превышает 3000 км, развернутая длина главных путей превышает 4000 км. Дорога обеспечивает транспортное обслуживание региона с добывающей промышленностью, машиностроительной индустрией и сельским хозяйством — это шесть областей с населением около 20 миллионов человек.

ЮЖД за 6 месяцев 2012 года увеличило чистую прибыль на 34,69% по сравнению с аналогичным периодом 2011 года - до 53,219 млн грн.