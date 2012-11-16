Италия предоставила Украине тысячу дополнительных разрешений на автоперевозки

Генеральная дирекция по дорожному транспорту и интермодальности Министерства инфраструктуры и транспорта Италии предоставила украинским автоперевозчикам дополнительную квоту разрешений на 2012 год в размере 1000 штук.

Как сообщает пресс-служба Министерства инфраструктуры Украины, эта квота была распределена среди перевозчиков по итогам работы в марте-октябре 2012 года.

В то же время Мининфраструктуры отмечает, что данные итальянские разрешения не обеспечены транзитными венгерскими разрешениями, поэтому ведомство ведет переговоры с Министерством национального развития Венгрии о выделении для украинских перевозчиков на 2012 год дополнительной квоты разрешений для выполнения грузоперевозок по территории Венгрии.

Справка УНИАН. Разрешение (autorisation) на международные автомобильные перевозки - это документ, который выдается Министерству инфраструктуры Украины иностранным государством для выдачи его перевозчику Украины с целью въезда украинского автотранспортного средства на территорию того государства, которое его предоставило.

Разрешения на международные автомобильные перевозки выдаются уполномоченными органами договаривающихся сторон и являются иностранными документами, которые оформляются только в пунктах пропуска на государственной границе по факту прибытия украинских автотранспортных средств в пункт пропуска через государственную границу.

Это разрешение, в отличие от лицензии, не дает право на осуществление определенного вида хозяйственной деятельности.