Навигация по Днепру продлится до 15 декабря

Навигация по Днепру в 2012 году продлится ориентировочно до 15 декабря.

Как сообщает Государственная инспекция Украины по безопасности на морском и речном транспорте (Укрморречинспекция), к такому решению пришли участники совещания с представителями Укрморречинспекции, Департамента безопасности и Департамента государственной политики в области морского и речного транспорта Мининфраструктуры, МЧС, Украинского гидрометеорологического центра, предприятий отрасли и заинтересованных судоходных компаний.

«Главным условием такого решения стало обеспечение заинтересованными судоходными компаниями, которые будут осуществлять перевозки грузов в указанный период, принятие всех, связанных с безопасностью судоходства, рисков на себя», - отмечает Укрморречинспекция.

Движение судов по Днепру до 15 декабря будет осуществляться в светлое время суток при отсутствии осветительной плавучей обстановки и при видимости более чем на три длины судов (составов), а также наличия у судов, которые буксируют или толкают, соответствующих документов.

Украинский гидрометеорологический центр с 15 ноября по 15 декабря 2012 ежесуточно будет предоставлять в ГП «Укрводшлях» информацию относительно возможного снижения температурного режима и ледового образования на участках Днепр от Херсона до Киева.

Укрморречинспекция, обеспечит досмотр судов перед каждым рейсом на предмет рабочего состояния навигационного оборудования, средств связи, наличия откорректированных лоцманских карт водохранилищ Днепровского каскада, действительных судовых документов, а также проверку соответствия заявленных габаритов судов (составов) габаритам судового пути на Днепр, укомплектованности экипажей и другим вопросам безопасности судоходства.