Приднепровская железная дорога (ПЖД) подготовила к работе зимой 277 секций электропоездов, общая стоимость подготовительных работ составила почти 2,133 млн грн.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе ПЖД, за период осеннего комиссионного осмотра, который длился с 15 сентября по 30 октября, на этих секциях выполнен полный объем работ, предусмотренных техническим обслуживанием ТО-3 и текущим ремонтом ТР-1, а также приняты меры по улучшению их санитарно-гигиенического состояния, в частности, проведена спецмойка и упорядочение салонов.

Для обеспечения пожарной безопасности электропоездов в зимний период их эксплуатации тщательно проверены крепления всех электрических проводов, наличие дополнительной изоляции в местах их контакта с разного рода поверхностями, правильность укладки проводов и кабелей на арматуре, исправность пожарной сигнализации и аппаратуры защиты от тока короткого замыкания, а также укомплектования секций первичными средствами пожаротушения.

Проведена ревизия систем электроотопления вагонов, проверена исправность санузлов и систем подогрева водяных баков в вагонах, где они есть.

При подготовке электропоездов к работе в зимний период выполнена замена летних масел на зимние, защита двигателей от попадания в них снега, токоприемники электропоездов переведены на зимний режим работы.