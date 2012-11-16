«Укрзализныця» до 1 февраля подготовит новый график движения

Государственная администрация железнодорожного транспорта Украины («Укрзализныця») до 1 февраля 2013 года завершит работу над новым графиком железнодорожного движения.

Как сообщили УНИАН в Главном управлении перевозок «Укрзализныци», и информация о нем передается в Главный информационно-вычислительный центр «Укрзализныци» для введения в электронную систему продажи билетов и составления книги служебного расписания движения пассажирских поездов.

В настоящее время специалисты «Укрзализныци» уже получили предложения от Главных управлений пассажирского и пригородных перевозок и согласовывают точки передачи пассажирских поездов с железнодорожными администрациями России, Республики Беларусь и Республики Молдова.

«Разработка графика международных поездов межгосударственного сообщения заканчивается до 1 февраля, в октябре, ноябре и декабре специалисты по разработке графика смежных железных дорог обмениваются точками - согласованием времени перехода по государственным стыковых пунктах», - сообщил начальник отдела разработки и анализа графика движения поездов Главного управления перевозок «Укрзализныци» Виктор Лозовой.

Разработка графика обычно длится 9 месяцев с сентября по конец мая.

Работа над разработкой графика движения международных пассажирских поездов должна быть закончена до 1 января.

Международный график с западными странами вводится в действие ежегодно во второе воскресенье декабря, со странами СНГ и Балтии - в последнее воскресенье мая.

Начинается разработка будущего графика движения поездов по утверждению скоростей движения на всех перегонах и станциях и наличия предупреждений. В зависимости от состояния пути, проведенных ремонтов путей, искусственных сооружений, земляного полотна, наличия кривых вводятся ограничения или увеличения скоростей.

Одновременно планируются участки, на которых в следующем году будут проводиться путево-ремонтные работы. Ремонты планируются таким образом, чтобы поддерживать путь в надлежащем состоянии, не снижая скорости движения пассажирских поездов на основных направлениях железных дорог Украины и с целью возможности повышения объемов грузовых перевозок.

Инженеры из тяговых расчетов вносят данные для всего подвижного состава, в частности относительно его мощности, скорости; вносятся также характеристики профиля (рельефа местности), разрешенные скорости движения, длина гонки; станции технических остановок поездов для технического обслуживания, смены локомотивов и локомотивных бригад.

В правилах многих железнодорожных администраций, например, ОАО «РЖД», корректировка графика строго запрещена, а изменения вводятся в плановом режиме, раз в год с введением нового графика в последнее воскресенье мая.

Справка УНИАН. В действующем графике движения поездов 2012-2013 года предусмотрено курсирование 307 пар пассажирских поездов, 70% которых составляют скорые и ускоренные.

Из общего количества пассажирских поездов 142 - международные поезда.

Максимальная разрешенная скорость пассажирского движения поездов в Украине - 160 км/час.

В пригородном движении в графике движения задействованы более 800 пар поездов.

График движения 2012-2013 предусматривается курсирование новых межрегиональных скоростных поездов «Украинский экспресс» категории Интерсити+, а также скоростного поезда «Шкода».