Железнодорожный транспорт Украины за 10 месяцев сохранил перевозку грузов

Железнодорожный транспорт Украины в январе-октябре 2012 года перевез 382 млн тонн грузов, что составляет 98,9% показателей аналогичного периода 2011 года, сообщает Госстат Украины.

По данным Госстата, грузооборот железнодорожного транспорта Украины за 10 месяцев 2012 года составил 197,764 млрд т/км — 98,6% от уровня прошлого года.

В частности, отправка грузов возросла на Юго-Западной железной дороге (ЮЗЖД) на 9,7%, на Южной (ЮЖД) — на 7,5%, на Приднепровской (ПЖД) — на 0,4%. в то же время, отправка грузов сократилась на Донецкой железной дороге (ДЖД) на 5,3%, на Одесской (ОЖД) — на 4,6%, Львовской (ЛЖД) — на 2%.

Также Госстат сообщает, что железный транспорт за 10 месяцев 2012 года увеличил перевозку зерна и продуктов помола на 80%, строительных материалов на 4,6%, кокса на 2,6%.

В от же время, перевозка каменного угля сократилась на 0,4%, нефти и нефтепродуктов — на 34%, руды железной и марганцевой на 3,2%, черных металлов на 6,4%, лома черных металлов на 29,7%, лесных грузов на 10,1%, химических и минеральных удобрений на 3,2%, цемента на 9,5%.

Как сообщал УНИАН, железнодорожный транспорт Украины в январе-сентябре 2012 года перевез 343,1 млн тонн грузов, что составляет 99,7% показателей аналогичного периода 2011 года.

В январе-октябре 2012 года предприятия транспорта Украины перевезли 639,9 млн тонн грузов – на 3,9% меньше, чем в январе-октябре 2011 года. Грузооборот транспорта в январе-октябре т.г. сократился на 6,4% – до 329,01 млрд т/км.