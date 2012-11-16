«Укрзализныця» в 2013 году планирует приобрести 30 грузовых электровозов

Государственная администрация железнодорожного транспорта Украины («Укрзализныця») планирует в следующем году приобрести за счет привлеченных средств 30 грузовых электровозов.

Как сообщили УНИАН в ведомстве, это предусмотрено проектом сводного финансового плана железных дорог Украины на 2013 год.

«Укрзализныця» отмечает, что в 2012 году закуплено только 4 грузовых электровоза из 66, которые планировали закупить в рамках Программы обновления локомотивного парка.

За счет амортизационных отчислений по локомотивному хозяйству железные дороги могли бы приобретать 22-24 электровоза в год, однако доходы от грузовых перевозок идут на перекрестное субсидирование убытков пассажирского сектора.

Уровень тарифов на пассажирские перевозки не соответствует экономически обоснованному, тарифы на перевозку грузов жестко регулируются государством. Вместе с отсутствием государственной поддержки в получении долгосрочного банковского кредитования по приемлемым процентам это - одни из главных причин, которые не позволяют осуществить комплексное обновление локомотивного парка, предусмотренное Программой обновления локомотивного парка «Укрзализныци».

При прогнозируемом годовом объеме заявленных к перевозке грузов в 607,8 млн тонн, без обновления парка грузовых электровозов в 2017 году железные дороги Украины смогут обеспечить перевозки только 435 млн тонн грузов, отметили в ведомсте.

На конец 2012 года общее количество грузовых электровозов без обновления парка и с учетом выбытия (списания) составит 1260 единиц, а в 2017-м - 887.

Как сообщал УНИАН, «Укрзализныця» прогнозирует, что из-за систематического невыделения из государственного бюджета Украины средств на обновление пассажирского подвижного состава, возможности железной дороги по перевозке пассажиров без обновления пассажирского парка к 2017 году сократятся в 1,5 раза — с 60,5 млн до 40 млн пассажиров.