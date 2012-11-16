Днепропетровский горсовет выделил около 1,6 га под строительство метро

Днепропетровский городской совет на сессии 14 ноября принял решение о выделении госпредприятию «Днепропетровская дирекция строительства метрополитена» около 1,6 га земли на продолжение строительства метрополитена.

Как говорится в решении сессии, в частности, речь идет о выделении 3 земельных участков в центре города. Участок площадью 0,4282 га на проспекте К. Маркса выделен для строительства ствола №12 станции метро «Театральная», участок площадью 0,6622 га в районе ул. Фурманова выделен для строительства ствола №16, участок площадью 0,4975 га выделен для строительства базы материально-технического обеспечения дирекции в районе ул. Кайдакской.

Как сообщал УНИАН, в октябре Верховная Рада предоставила на безвозвратной основе коммунальному предприятию "Днепропетровский метрополитен" 152 млн евро кредита, который предоставит Европейский банк реконструкции и развития. ВР обязала город Днепропетровск возместить государству стоимость обслуживания кредита.

Кредитное соглашение между Украиной и ЕБРР было подписано министром финансов Украины Юрием Колобовым и директором Департамента муниципальной и экологической инфраструктуры ЕБРР Жан-Патриком Марке 27 июля в Днепропетровске.

Эксплуатационная длина второго пускового участка Днепропетровского метрополитена - 4 км. В него войдут 3 новые станции - "Театральная", "Центральная" и "Музейная".