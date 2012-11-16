Из-за отсутствия финансирования на ремонты локомотивов направили 18,5% необходимых средств

Из-за отсутствия необходимого финансирования в 2012 году из необходимых более 4 млрд грн в год на плановые ремонты локомотивов было направлено только 18,5%.

Как сообщили УНИАН в Государственной администрации железнодорожного транспорта Украины («Укрзализныця»), на сегодняшний день 603 локомотива или 5% парка тягового подвижного состава «Укрзализныци» эксплуатируется с превышением нормы пробега, 772 локомотива требуют капитальных ремонтов.

За пределами нормативного срока эксплуатации находятся 3 463 локомотивов или 80,1% от всего парка «Укрзализныци», который составляет 4 321 единицу. Только 19,9% локомотивов (858 единиц) - не превышают нормативный срок.

В 2012 году отработают нормативный срок службы 1 013 электровозов из 1 334 электровозов, входящих в парк «Укрзализныци», которые задействованы в грузовом движении.

При нормативном сроке службы электровоза 30 лет износ парка составляет 90,3%, а средний возраст составляет более 36 лет.

В 2013 году за пределами нормативного срока окажутся еще 3 грузовые электровоза, в 2015 году - 38, в 2016 году - 9 и в 2017 году - 58.

Таким образом, в условиях сокращения парка в 2017 году только 213 грузовых электровозов из существующих ныне не превысят установленного срока эксплуатации.

При нормативном сроке службы магистральных тепловозов 20 лет показатель их износа составляет 99%.

Большинство локомотивов существующего парка, которые сейчас эксплуатируются, нуждаются в на 40-60% больше расходов на ремонт и текущее содержание по сравнению с новыми современными электровозами, имеют низкую экономичность и не могут обеспечить надлежащего повышения скоростей движения поездов.

Как сообщал УНИАН, в 2012 году железные дороги Украины закупили только 4 грузовых электровоза из запланированных 66, которые планировали закупить в рамках Программы обновления локомотивного парка.

Справка УНИАН. На сегодняшний день инвентарный парк тепловозов железных дорог Украины составляет 2 426 единиц.

50-70% эксплуатационных отказов тепловоза связаны с состоянием дизеля.

Выполнение капитального ремонта с продлением срока службы и замена устаревшего штатного тепловозного дизеля на современный экономичный дизель составляет в среднем 60% стоимости нового тепловоза.