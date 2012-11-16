«Автомобильные дороги Украины» увеличили чистую прибыль более чем вдвое

Государственная акционерная компания «Автомобильные дороги Украины» в январе-сентябре 2012 года увеличила чистую прибыль в 2,17 раза - до 442 тыс. грн.

Об этом компания сообщила в системе раскрытия информации Нацкомиссии по ценным бумагам и фондовому рынку.

Как сообщал УНИАН, Кабинет министров Украины намерен провести реорганизацию публичного акционерного общества «Государственная акционерная компания «Автомобильные дороги Украины» до конца 2013 года.

На протяжении 2012-2014 годов планируется подготовить механизм передачи дорог местного значения в сферу управления местных администраций, усовершенствовать систему контроля технического состояния дорог и качества дорожных работ с определением норматива затрат на содержание дорог, а также методики расчета затрат на дорожное строительство, реконструкцию и ремонт.

Согласно распоряжению Кабмина, до конца 2012 года «Укравтодор» должен сформировать информационно-аналитическую систему управления дорожным хозяйством, а до конца 2014 года – обеспечить подписание долгосрочных контрактов на содержание дорог государственного значения.

Справка УНИАН. Публичное акционерное общество «Государственная акционерная компания «Автомобильные дороги Украины» осуществляет функции хозяйственного управления дорогами с 2002 года.

Компания была создана во исполнение Указа Президента Украины от 08.11.2001 №1056 путем передачи имущества дочерних предприятий, входивших в состав Украинской государственной корпорации по строительству, ремонту и содержанию автомобильных дорог.

На сегодняшний день в состав госкомпании «Автомобильные дороги Украины» входят 32 дочерних предприятия, в том числе облавтодоры и предприятия «Эксстрой», «Западдорвзрывпром», «ШРБУ-1000». Ежегодно они выполняют работы на общую сумму порядка 4 млрд грн и ремонтируют до 3 тыс. км дорог. На балансе госкомпании находится порядка 14 тыс. единиц машин, механизмов и специальной техники, необходимой для ремонта и эксплуатационного содержания автомобильных дорог.