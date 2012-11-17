Житомирский облавтодор задолжал работникам 4 млн грн зарплаты

ДП «Житомирский облавтодор» задолжало работникам 4 млн грн зарплаты, сообщила УНИАН руководитель пресс-службы прокуратуры Житомирской области Татьяна Гоша.

По ее словам, "прокуратурой Житомирской области внесено представление директору ДП «Житомирский облавтодор» с требованием выплатить работникам предприятия долги по заработной плате и единому социальному взносу".

Прокурорской проверкой установлено, что работникам ДП «Житомирский облавтодор» заработная плата выплачивается несвоевременно и не в полном объеме, уточнила Т.Гоша.

"Руководство предприятия задолжало по состоянию на ноябрь этого года 1317 работникам более 4 млн грн заработной платы. Это в то время, когда на протяжении июля-октября 2012 года на счета и в кассу предприятия поступило более 31 млн грн", - сказала руководитель пресс-службы.

"Кроме того, предприятием не оплачено более 1 млн 800 тыс. грн единого взноса на общеобязательное государственное социальное страхование", - добавила она.

Поэтому прокуратура требует от руководства предприятия принять безотлагательные меры по выплате всей задолженности.

Справка УНИАН. Дочернее предприятие "Житомирский облавтодор" открытого акционерного общества "Государственная акционерная компания "Автомобильные дороги Украины" (ДП " Житомирский облавтодор", г. Житомир, ул. Победы, 75) предоставляет услуги по строительству, ремонту и обслуживанию дорог.