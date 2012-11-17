Количество жертв ДТП в Египте возросло до 49

В результате столкновения поезда и школьного автобуса в Египте сегодня погибли 49 человек, еще 13 человек пострадали. Об этом сообщает ИТАР-ТАСС со ссылкой на местные СМИ.

Трагедия произошла утром в долине Нила в провинции Асьют к югу от Каира. Всего в автобусе находились около 60 детей в возрасте от четырех до шести лет из местной религиозной школы, которые направлялись на экскурсию. Среди жертв - 47 школьников, водитель автобуса и учитель.

Противоречивая информация поступает о причинах трагического происшествия. По одним данным, водитель, несмотря на то, что переезд был закрыт, проигнорировал предупредительные сигналы и продолжил движение. В следующую секунду в него врезался поезд, и тяжелую машину смяло под колесами тепловоза.

Согласно другим сведениям, переезд был нерегулируемым, и управлявший автобусом египтянин выехал на него, не заметив приближающийся состав. Как утверждают местные жители, они не раз требовали от властей оборудовать переезд заграждениями и системой сигнализации.

На месте трагического инцидента собрались десятки людей, которые пытаются выяснить судьбу своих детей. Они требуют найти виновных и казнить их.

Президент Египта Мухаммед Мурси уже поручил правительству оказать всю возможную помощь и поддержку семьям погибших и пострадавших, а также провести тщательное расследование и наказать всех, кто несет ответственность за случавшееся. Вслед за трагедией в отставку подал министр транспорта Мухаммед Рашад аль-Матини, его примеру последовал и глава железных дорог Египта.

В больницах Асьюта работают десятки врачей, которые борются за жизнь выживших. Армия АРЕ готова выделить транспортный самолет, который будет использован, если наиболее тяжело пострадавших надо будет доставить в столичные больницы.