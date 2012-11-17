ГАИ призывает водителей почтить память жертв ДТП включением ближнего света
ГАИ Украины призывает водителей 18 ноября, во Всемирный день памяти жертв ДТП, почтить погибших включениям ближнего света фар на автомобилях во время движения.
Как сообщили УНИАН в пресс-службе Департамента ГАИ МВД Украины, почтить память жертв дорожных аварий впервые предложили представители британского благотворительного фонда помощи жертвам ДТП «Road Peace», который отмечает этот день с 1993 года. 26 октября 2005 в своей Резолюции Генеральная Ассамблея ООН призвала все страны-члены во всем мире признать Всемирный день памяти жертв ДТП и отмечать его в третье воскресенье ноября.
Такое решение было вызвано обеспокоенностью правительств и международных сообществ ежегодным ростом в мире количества дорожно-транспортных происшествий. Ведь по данным ООН дорожные аварии являются во всем мире второй причиной смерти среди молодых людей в возрасте 15-29 лет. В автопроисшествих ежегодно погибают более 1,3 миллиона человек, еще 50 миллионов людей получают травмы или становятся инвалидами.