Польские пограничники предупреждают о трудностях на пункте пропуска "Зосин-Устилуг"

Польская пограничная служба предупреждает о трудностях с пересечением польско-украинской границы в пункте пропуска "Зосин - Устилуг" (Волынская область) в связи с проведением ремонтных работ, которые продлятся до декабря.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Польской пограничной службы.

Как сообщал УНИАН, пассажиропоток в наземных пунтках пропуска на польско-украинской границе в первой половине этого года вырос на 7,6% - почти до 7 млн.

Между Украиной и Польшей функционируют 6 автомобильных, 8 железнодорожных и один пешеходный пункт пропуска на общей границе.