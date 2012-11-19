Польские пограничники предупреждают о трудностях на пункте пропуска "Зосин-Устилуг"
10:37, 19 ноября 2012Транспорт/Связь
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Польская пограничная служба предупреждает о трудностях с пересечением польско-украинской границы в пункте пропуска "Зосин - Устилуг" (Волынская область) в связи с проведением ремонтных работ, которые продлятся до декабря.
Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Польской пограничной службы.
Как сообщал УНИАН, пассажиропоток в наземных пунтках пропуска на польско-украинской границе в первой половине этого года вырос на 7,6% - почти до 7 млн.
Между Украиной и Польшей функционируют 6 автомобильных, 8 железнодорожных и один пешеходный пункт пропуска на общей границе.
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