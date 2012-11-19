«АэроСвит» по итогам летней навигации перевез из аэропорта «Одесса» 186 тыс. пассажиров

Авиакомпания «АэроСвит» по итогам летней навигации перевезла в/из Международного аэропорта «Одесса» 186,2 тыс. пассажиров на 2 431 рейсе.

Как говорится в сообщении аэропорта, таким образом «АэроСвит» стал лидером среди авиакомпаний, которые осуществляют рейсы в Одессу.

Лидером по количеству пассажиров на рейсы в страны СНГ стала российская авиакомпания «Трансаэро», которая выполняет регулярные перелеты из Одессы в Москву.

Кроме того, «Трансаэро» стала самой пунктуальной по итогам летней навигации 2012 года в Одессе авиакомпанией - большинство ее рейсов прибыло и отправилось точно по расписанию.

На внутриукраинских линиях 45% пассажиров, следовавших в/ из аэропорта «Одесса», были пассажирами авиакомпании «Международные авиалинии Украины» (МАУ).

Лидером чартерных перевозок стала авиакомпания «Роза ветров», которая осуществляла полеты в Анталию и Шарм-эль-Шейх.

Самый высокий показатель коммерческой загрузки продемонстрировала авиакомпания «Сибирь» (S7, Россия), которая начала выполнять полеты в Международный аэропорт «Одесса» с июня 2012 года. На одесских рейсах этой авиакомпании, которые обслуживает 128-местный Airbus 319, в среднем было занято 87% кресел.

Лидерство в сегменте деловой авиации прочно удерживает авиакомпания Air Link Int (Канада), выполнившая за сезон почти 400 рейсов.

Лидером в сегменте грузоперевозок стала авиакомпания Turkish Airlines (Туриця), на долю которой пришлось 59% грузооборота одесского аэропорта.

Лучшую финансовую дисциплину в аэропорту Одессы по итогам летней навигации 2012 года продемонстрировала польская LOT Polish Airlines.

Как сообщал УНИАН, в январе-октябре 2012 года Международный аэропорт «Одесса» увеличил пассажиропоток на 9,3% по сравнению с аналогичным периодом 2011 года - до 778,5 тыс. пассажиров.

Справка УНИАН. Международный аэропорт «Одесса» относится к группе наиболее крупных аэропортов Украины и связан воздушными линиями со многими городами Украины, СНГ, а также странами Западной Европы, Азии, Африки.

Пассажиропоток аэропорта «Одесса» в 2011 году вырос на 16,6% по сравнению с 2010 годом - до 824,3 тыс. пассажиров,

ООО «Международный аэропорт «Одесса» - совместное предприятие, созданное в ноябре 2011 года Одесским городским советом и частным инвестором «Одесса Аэропорт Девелопмент», который финансирует строительство нового терминала аэропорта и инфраструктуры стоимостью 45 млн долл. США.