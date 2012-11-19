Венгрия предложила создать транзитный логистический центр для украинских грузов

Венгрия предложила Украине создать на взаимовыгодной основе логистический центр на территории Венгрии для приема, хранения, перегрузки и переработки грузов, следующих из Украины в направлении Западной Европы.

Как сообщает пресс-служба Министерства инфраструктуры Украины, такое предложение было выдвинуто по итогам украинско-венгерских переговоров экспертов по вопросам определения механизмов и перспектив осуществления мультимодальных (комбинированных) перевозок, состоявшихся 13-14 ноября 2012 года в Будапеште.

В свою очередь, украинская сторона предложила венгерской рассмотреть возможность организации проведения совместного контроля на одной из пограничных станций Чоп или Захонь, что позволит упростить прохождение контроля при пересечении украинско-венгерской границы и создать благоприятные условия поезду комбинированного транспорта, прохождение которого запланировано по территории Украины и Венгрии.

Кроме того, железнодорожные администрации Украины и Венгрии организуют контрейлерные перевозки по маршруту Киев - Львов - Чоп - Захонь - Белка.

Также Украина и Венгрия договорились обеспечивать максимально благоприятные условия для реализации проекта экспериментального контейнерного поезда по направлению Китай-Россия-Украина-Венгрия (Захонь) в первом полугодии 2013 года, который может быть конкурентоспособной альтернативой морским перевозкам.

Минифраструктуры также сообщает, что Украина завершила внутригосударственные процедуры по подготовке к подписанию проекта Соглашения между Кабинетом Министров Украины и Правительством Венгрии о международных комбинированных перевозках.