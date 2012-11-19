Согласно исследованию аналитического агентства Gartner (США), Украина вошла в тридцатку ведущих стран по ИТ аутсорсингу. Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Ассоциации «Информационные технологии Украины».

В то же время, как отмечается в исследовании, Украина, как страна для ИТ аусторсинга по привлекательности аутсорсинга для заказчиков, значительно уступает не только странам Восточной Европы, но и некоторым странам африканского региона. Так, каждый четвертый заказчик на ИТ аутсорсинг обращался в 2012 году в регионе EMAE (Восточная Европа, Средний Восток и Африка) к польским разработчикам, каждый пятый – к российским, каждый шестой – к южноафриканским и чешским разработчикам, каждый восьмой – к разработчикам из Марокко, в то время как к украинским разработчикам обращалась только один из тридцати заказчиков на ИТ аутсорсинг (или 3,1% от всех заказчиков).

Украинские эксперты считают, что на такое положение вещей оказывают влияние условия для ведения такого бизнеса в Украине. В то время, как в других странах, где успешно развивается ИТ аутсорсинг, государство создает условия для такого развития (активно способствует развитию человеческого капитала, создает необходимые для развития ИТ-индустрии законодательные акты в отношении налогообложения и др.), в Украине еще существует множество проблем.

Так, по мнению исполнительного директора Ассоциации «Информационные технологии Украины» Виктора Валеева, отрасль аутсорсинговой разработки программного обеспечения «является очень гибкой, а международная конкуренция внутри отрасли высокой». По его данным, возможности мобильности ИТ компаний значительно выше по сравнению с традиционными секторами экономики: центры разработки программного обеспечения перенести значительно проще, чем сложные производственные и сырьевые цепочки традиционной промышленности. В связи с этим, считает В.Валеев, ИТ-отрасль «нуждается в системной поддержке государства», направленной на повышение привлекательности страны для аутсорсинга.

Вице-президент компании «Люксофт» в странах Восточной Европы и директор «Люксофт Украина» Дмитрий Кушнир сообщил, что, по мнению международных аналитиков, среди причин сложившейся ситуации в нашей стране, создающих препятствия для развития украинского ИТ аутсорсинга, основными являются: отсутствие поддержки отрасли государством, проблемы с защитой интеллектуальной собственности, недостаточное знание английского языка, политическая и экономическая нестабильность, сложное юридическое, налоговое и бизнес окружение – высокая сложность старта и ведения бизнеса в Украине, большое количество рисков для бизнеса.

В то же время, как считает Д.Кушнир, у украинской ИТ отрасли, при решении вышеуказанных проблем, достаточно серьезные позиции на рынке ИТ аутсорсинга, что связано с наличием квалифицированных ИТ-специалистов в стране, высоким качеством фундаментального технического образования, с культурной и территориальной близостью к Европе.

Справка УНИАН. Аутсо́рсинг (от англ. outsourcing) - передача организацией на основании договора определённых бизнес-процессов или производственных функций на обслуживание другой компании, специализирующейся в соответствующей области, в частности, разработки ПО.

По оценкам Gartner, объем отрасли ИТ аутсорсинга в мире в 2012 году составит 251,7 млрд долл (246,6 млрд в 2010 году). По оценке Ассоциации «Информационные технологии Украины», в 2011 году экспорт ИT-услуг в Украине составил 1 млрд долл, за последние 10 лет сектор ИТ в Украине показал десятикратный рост, с ежегодным ростом на 30-40% ежегодно.

Ассоциация «Информационные технологии Украины» - профессиональное объединение участников рынка ИТ, созданное для консолидации усилий по продвижению на внешних рынках конкурентоспособной продукции украинских компаний, содействия созданию программного обеспечения, отвечающего международным стандартам а также условий для дальнейшего развития области. Ассоциация «ИТ Украины» является членом Всемирного альянса информационных технологий и услуг (WITSA), члены которой занимают около 90% мирового рынка информационных технологий, и Европейской ИТ Ассоциации (ЭКТА).