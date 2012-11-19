«Киевстар» не планирует изменения тарифов в ответ на курсовые колебания

Компания «Киевстар» не планирует повышать тарифы в ответ на курсовые колебания и снижение курса гривни.

Об этом УНИАН сообщил директор по маркетингу «Киевстар» Тарас Пархоменко.

«Наши тарифы не привязаны к изменениям курса доллара, а привязаны к доходам населения. Если население не индексирует свои доходы от изменения курса, то нелогично ожидать, что население примет новые тарифы», - сказал он.

По словам Т. Пархоменко, в условиях финансовой нестабильности и кризиса «очень сильно вырастает сегмент ценочувствительных людей, как это было в 2009 году».

«Люди начинают очень внимательно смотреть за разными затратами. Поэтому поднимать тарифы в этих условиях неправильно», - сказал он.

Т. Пархоменко отметил, что у компании «Киевстар» с 2007 года показатель ARPU (средняя выручка на одного абонента) остается стабильным на уровне 40 грн в месяц.

При этом компания констатирует увеличение потребления услуг мобильной связи за счет внедрения новой тарифной модели и пакетных предложений.

Как сообщал УНИАН, общий доход компании «Киевстар» в 3-м квартале 2012 года вырос на 11% по сравнению со 2-м кварталом 2012 года и на 4% по сравнению с 3-м кварталом 2011 года и составил 3,6 млрд грн. Фактором роста стало увеличение дохода от мобильного и фиксированного сегментов, а также продажа смартфонов.

Количество абонентов мобильной связи составило более 25,2 млн человек. При этом за отчетный период количество смартфонов в сети компании относительно 2-го квартала 2012 года увеличилось на 468 тыс., в т.ч. Apple iPhone - на 43 тыс.

Справка УНИАН. В состав бизнес-единицы «Украина» VimpelCom Ltd. входят два украинских телекоммуникационных оператора – АО «Киевстар» и «Beeline-Украина» (АО «Украинские радиосистемы» и ООО «Голден Телеком»).

Количество мобильных абонентов компании составляет более 25,2 млн абонентов, широкополосного доступа в Интернет – более 500 тыс. Общий доход «Киевстар» в 2011 году составил почти 13,1 млрд грн.