Количество смартфонов в сети «Киевстар» достигло 2,7 млн устройств

Количество смартфонов у пользователей сети «Киевстар» по состоянию на конец 3-го квартала 2012 года достигло 2,7 млн устройств, в том числе в течение 3-го квартала их количество увеличилось на 468 тыс.

Об этом УНИАН сообщил директор по маркетингу «Киевстар» Тарас Пархоменко.

По словам Т.Пархоменко, на сегодняшний день «основной сегмент, который генерирует трафик мобильного оператора, это пользователи смартфонов».

«Устройства, которые использует абонент, влияют на потребление. Мы видим потенциал в росте пользователей неширокоэкранных устройств - смартфонов, и для смартфонов мы активно продвигаем пакеты», - сказал он.

По информации Т. Пархоменко, на сегодняшний день у абонентов сети «Киевстар» наиболее популярными моделями смартфона являются Nokia 5230 на операционной системе Symbian — 143 тыс. устройств, Nokia N73 (Symbian) — 116 тыс. устройств, Nokia 5228 (Symbian ) - 114 тыс. устройств, Samsung S5250 (Bada) — 106 тыс. устройств и Nokia C5 (Symbian) — 97 тыс. устройств.

При этом Т. Пархоменко отметил, что количество пользователей смартфонов на базе операционной системы Symbian сокращается. При этом активный рост демонстрируют устройства на базе ОС IOS (237 тыс. устройств на конец 30-го квартала 2012 года), Android (641 тыс. устройств) и Bada (158 тыс. устройств).

«Размер рынка мобильного Иинтернета для устройств с небольшим экраном — смартфонов, зависит от того, сколько людей пользуется смартфонами и какие операционные системы при этом используются. При появлении новых абонентов мы предлагаем пакеты, которые позволяют в полной мере пользоваться возможностями смартфонов», - сказал он.

Т.Пархоменко также сообщил, что на сегодняшний день в сети «Киевстар» насчитывается около 50 тыс. активных пользователей смартфонов от «Киевстар».

«Основная цель смартфона от «Киевстар» была снизить барьер входа и показать низкую цену, чтобы стимулировать подключение новых пользователей к нам», - сказал он.

Как сообщал УНИАН, общий доход компании «Киевстар» в 3-м квартале 2012 года вырос на 11% по сравнению со 2-м кварталом 2012 года и на 4% по сравнению с 3-м кварталом 2011 года и составил 3,6 млрд грн. Фактором роста стало увеличение дохода от мобильного и фиксированного сегментов, а также продажа смартфонов.

Количество абонентов мобильной связи составило более 25,2 млн человек. При этом за отчетный период количество смартфонов в сети компании относительно 2-го квартала 2012 года увеличилось на 468 тыс., в т.ч. Apple iPhone - на 43 тыс.

Справка УНИАН. В состав бизнес-единицы «Украина» VimpelCom Ltd. входят два украинских телекоммуникационных оператора – АО «Киевстар» и «Beeline-Украина» (АО «Украинские радиосистемы» и ООО «Голден Телеком»).

Количество мобильных абонентов компании составляет более 25,2 млн, абонентов, широкополосного доступа в Интернет – более 500 тыс. Общий доход «Киевстар» в 2011 году составил почти 13,1 млрд грн.