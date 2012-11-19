Польская PKP Intercity на праздники вводит билеты со скидкой для уменьшения очередей в кассах

Варшава. Один из крупнейших в Польше железнодорожных перевозчиков компания PKP Intercity решила ввести в продажу специальные "праздничные билеты" со скидкой для того, чтобы уменьшить большие очереди возле касса накануне и после рождественских и новогодних праздников.

Как сообщила УНИАН пресс-служба компании, билеты на самые комфортабельные поезда категорий Intercity и Express будут стоить для покупателей до 30% дешевле своей стандартной цены, если их купить за 8 дней до планируемой поездки.

С "праздничными билетами" можно будет ездить поездами компании с 1 декабря по 10 января 2013 года.

PKP Intercity отметила, что эти специальные билеты продаются как в кассах на железнодорожных вокзалах, так и через интернет.

Справка УНИАН. PKP Intercity - крупнейший в Польше перевозчик между крупными городами в стране реализующий также международные железнодорожные сообщения.

Ежедневно в Польше курсируют около 350 поездов компании.