«Укрзализныце» нужно 180 млрд грн на обновление подвижного состава

Потребности железных дорог Украины для обеспечения населения и национальной экономики в качественных комфортных пассажирских и грузовых перевозках в обновлении подвижного состава в ближайшие 10 лет должны составить более 180 млрд грн.

Такие расчеты приводят специалисты Государственной администрации железнодорожного транспорта Украины («Укрзализныця»).

По их информации, потребность в таких масштабных инвестициях вызвана значительным старением парка «Укрзализныци». Так за 10 лет в связи с высокой степенью изношенности подвижного состава «Укрзализныци» необходимо обновить 60% имеющегося парка.

По прогнозам специалистов, за счет собственных средств (амортизационных отчислений) железнодорожная отрасль на протяжении 10 лет сможет направить на обновление подвижного состава не более 26,5 млрд грн, из которых 5,5 млрд грн от ожидаемой прибыли.

При этом дефицит средств, значительно превышающий возможности отрасли, достигает 85% или более 150 млрд грн.

Кроме того, расходы на обслуживание новой техники значительная меньше, чем на поддержку устаревшего подвижного состава, что позволит увеличить прибыль компании и даст возможность направить ее на инфраструктурные проекты и модернизационные мероприятия.

Также в «Укрзализныце» отмечают, что при условии обновления подвижного состава,

валовые доходы от обычной деятельности в 2017 году могут почти в 1,4 раза превысить доходы, которые железные дороги смогут получить без обновления подвижного состава, и достичь 85,3 млрд грн.

В свою очередь увеличение доходной части позволит увеличить суммы отчислений налогов и обязательных платежей в государственный бюджет и государственные целевые фонды.

Напомним, в 2012 году «Укрзализныця» планирует получить доходы от обычной деятельности в размере 57,2 млрд. грн.

Расходная часть финансового плана с учетом налога на прибыль от обычной деятельности составляет 56,7 млрд грн.

Чистая прибыль на 2012 год ожидается в сумме 496,4 млн грн.

Убытки от пассажирских перевозок ожидаются на уровне 8 млрд грн.

При этом железные дороги планируют заплатить в государственный бюджет и государственные целевые фонды 13,7 млрд грн, из которых в государственный бюджет - 5 млрд грн.

Справка УНИАН. Комплексная программа обновления подвижного состава Украины на 2008-2020 годы предусматривает совмещение приобретение нового подвижного состава и модернизации того, что находится в эксплуатации.

В рамках Программы на 2013 год на модернизацию грузовых и пассажирских вагонов, тягового подвижного состава, путевой техники и другого подвижного состава предусматривается направить почти 608 млн грн.

Обновление подвижного состава планируется осуществлять в пассажирском хозяйстве за счет средств государственного и местных бюджетов, в грузовом хозяйстве и инфраструктурных проектах - за счет собственных и привлеченных средств железных дорог.