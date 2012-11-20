УЗ: без обновления парка пригородные пассажирские перевозки будут обеспечены на 72%

Без обновления парка подвижного состава железные дороги в 2017 году смогут обеспечить только 72% потребностей в пригородных пассажирских перевозках и при прогнозируемой годовой потребности в 360,1 млн чел. перевезти только 261,2 млн пассажиров.

Об этом УНИАН сообщили в Главном управлении пригородных пассажирских перевозок Государственной администрации железнодорожного транспорта Украины («Укрзализныця»).

«Такая ситуация прогнозируется специалистами как результат значительного опережения темпов старения и списания пригородного пассажирского подвижного состава над темпами его обновления вследствие хронического дефицита средств на обновление парка, в том числе и со стороны местных бюджетов, хронических невыплат компенсаций за уже осуществленные перевозки льготных категорий населения, отсутствия государственных дотаций на социальные тарифы», - отмечают в «Укрзализныце».

По данным ведомства, железные дороги Украины за собственные средства в 2011-2012 гг. закупили только 3 рельсовых автобуса (один в одновагонном исполнении, два - в двухвагонном исполнении).

При этом за это время списан 201 вагон, из которых 72 вагона дизель-поездов и 129 вагонов электропоездов.

Согласно проекту плана капитальных инвестиций «Укрзализныци», представленному на рассмотрение Министерства инфраструктуры, в 2013 году предлагается направить из местных бюджетов свыше 5,4 млрд грн на обновление пригородного пассажирского подвижного состава. В частности, средства предлагается направить на закупку 23 электропоездов постоянного тока ЭПЛ-2Т, 30 электропоездов переменного тока ЭПЛ-9Т и на закупку 22 рельсовых автобусов.

Напомним, согласно статье 10 Закона Украины «О железнодорожном транспорте», приобретение электропоездов и дизель-поездов пригородного сообщения осуществляется за счет средств железных дорог с привлечением средств местных бюджетов, а также других незапрещенных законодательством средств.

Справка УНИАН. Инвентарный парк мотор-вагонного подвижного состава «Укрзализныци» насчитывает 1521 секций или 318 составов электропоездов, 320 секций или 174 составов дизель-поездов, в том числе 13 рельсовых автобусов.

За 9 месяцев 2012 года железные дороги Украины перевезли в пригородном сообщении 275,3 млн пассажиров, из них бесплатно 199,8 млн - 72,6% от общего количества перевезенных пассажиров.

Износ пригородных электропоездов составляет 81,5%, дизель-поездов - 93,2%. Cверх нормативного срока службы находится 57,3% электропоездов постоянного и переменного токов и 88,7% дизель-поездов.

Для выполнения плановых ремонтов электро- и дизель-поездов необходимо более 1,3 млрд грн в год.