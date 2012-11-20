Убыток ЛЖД от пассажирских перевозок в 2012 году превысит 975 млн грн

Убыток Львовской железной дороги (ЛЖД) от пассажирских железнодорожных перевозок за 10 месяцев т.г. составил 812,661 млн грн и по итогам 2012 года составит 975,193 млн грн.

Как сообщили УНИАН в ЛЖД, «размер убытков является следствием невыделения средств из госбюджета и дисбаланса, возникшего в результате того, что закупку материалов железная дорога осуществляет по мировым ценам (металл, горюче-смазочные материалы, верхнее строение пути, тормозные колодки, моющие средства и т.д.), а стоимость наших перевозок в 2-3 раза ниже, чем в соседней Европе».

При этом у ЛЖД нет средств на улучшение технического состояния имеющихся вагонов и закупку новых.

Согласно проекту плана капитальных инвестиций, поданному Государственной администрацией железнодорожного транспорта Украины («Укрзализныця») на рассмотрение в Министерство инфраструктуры, в 2013 году для потребностей ЛЖД предлагается направить из государственного и местных бюджетов 399 млн грн на закупку 36 единиц пассажирского подвижного состава.

В частности, в 2013 году планируется закупить 30 купейных вагонов на сумму 330 млн грн, 5 купейных вагонов с местами для перевозки инвалидов на сумму 60 млн грн, 1 специализированный вагон типа СТ на сумму 9 млн. грн.

Напомним, согласно Закону Украины «О железнодорожном транспорте», строительство и реконструкция магистральных железнодорожных линий, объектов мобилизационного назначения, приобретение железнодорожного подвижного состава для перевозок пассажиров в поездах дальнего следования и местного сообщения осуществляются в установленном порядке за счет средств государственного бюджета Украины в пределах лимитов государственных капитальных вложений.

Справка УНИАН. По состоянию на 1 ноября 2012 года инвентарный парк пассажирских вагонов ЛЖД насчитывает 1070 вагонов, из которых только 446 (42%) работают в пределах нормативного срока эксплуатации.