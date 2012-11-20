ЛЖД в 2017 году не будет хватать 850 пассажирских вагонов

Дефицит пассажирских вагонов в парке Львовской железной дороги (ЛЖД) при условии отсутствия государственного финансирования обновления подвижного состава в 2013 году составит 227 единиц, в 2014 году - 289, в 2015 году - 368, в 2016 году - 568 и в 2017 году - 850 единиц.

«Ежегодно количество вагонов, пригодных для эксплуатации, сокращается, а закупка новых не производится», - сообщили УНИАН в ЛЖД.

Ежегодно 598 вагонов парка ЛЖД требуют проведения плановых видов ремонта на сумму 101,739 млн грн.

Как сообщал УНИАН, ЛЖД прогнозирует, что убыток от пассажирских железнодорожных перевозок по итогам в 2012 года достигнет 975,193 млн грн.

В 2013 году для потребностей ЛЖД предлагается направить из государственного и местных бюджетов средства в размере 399 млн грн на закупку 36 единиц пассажирского подвижного состава.

Напомним, согласно Закону Украины «О железнодорожном транспорте», строительство и реконструкция магистральных железнодорожных линий, объектов мобилизационного назначения, приобретение железнодорожного подвижного состава для перевозок пассажиров в поездах дальнего следования и местного сообщения осуществляются в установленном порядке за счет средств государственного бюджета Украины в пределах лимитов государственных капитальных вложений.

Справка УНИАН. По состоянию на 1 ноября 2012 года, инвентарный парк пассажирских вагонов ЛЖД насчитывает 1 070 вагонов, из которых только 446 (42%) работают в пределах нормативного срока эксплуатации.