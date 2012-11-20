«Укрзализныця» назначила дополнительные поезда на праздники

Государственная администрация железнодорожного транспорта Украины («Укрзализныця»), по состоянию на 20 ноября, назначила на новогодние и рождественские праздники дополнительные поезда, которые осуществят 129 рейсов, в том числе 98 рейсов в западном направлении.

Как сообщили УНИАН в «Укрзализныце», Юго-Западная железная дорога отправит 4 поезда, которые совершат 85 рейсов, в частности, № 207/208 Киев-Ужгород - 21 рейс, № 219/220 Киев-Ивано-Франковск - 16 рейсов, № 217/218 Киев-Ивано-Франковск - 27 рейсов, № 537/538 Киев-Ужгород - 21 рейс.

Приднепровская железная дорога (ПЖД) отправит 3 поезда, которые совершат 44 рейса, в частности, № 510/509 Симферополь-Львов - 5 рейсов, № 517/518 Днепропетровск-Львов - 8 рейсов, № 282/281 Симферополь-Киев - 31 рейс.

Также назначены дополнительные рейсы поездов № 180/179 Одесса-Винница, № 668/667 Гайворон-Винница, № 686/685 Одесса-Измаил.

«Укрзализныця» и в дальнейшем будет рассматривать вопрос о назначении дополнительных поездов и увеличении до максимально допустимого количества вагонов в составах ежегодных поездов в наиболее популярных направлениях», - отмечают в «Укрзализныце».

Напомним, «Укрзализныця» увеличила количество дополнительных поездов на новогодние и рождественские праздники до 33, задействовав в их составе около 600 вагонов.

Дополнительные поезда для железных дорог Украины являются убыточными, так как их населенность не превышает 50%.