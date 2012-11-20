Кабмин утвердил проект строительства паркинга в «Борисполе»

Кабинет министров утвердил представленный Министерством инфраструктуры скорректированный проект строительства паркинга госпредприятия «Международный аэропорт« Борисполь» возле терминала D.

Как сообщает Мининфраструктуры, соответствующее распоряжение правительства принято 19 ноября 2012 года.

Паркинг на 2038 машиномест расположится на участке 30 тыс. кв. м, площадь застройки — 18,4 тыс. кв. м.

На сегодняшний день в непосредственной близости от терминала D аэропорта «Борисполь» стоянки отсутствуют, а ближайшие находятся перед терминалами В и F.

Справка УНИАН. Международный аэропорт «Борисполь» - крупнейший аэропорт Украины, расположен в 29 км от Киева. Он обслуживает более 70% авиационных пассажирских перевозок страны. Является единственным аэропортом Украины, из которого выполняются трансконтинентальные рейсы.

Международный аэропорт «Борисполь» в январе-октябре 2012 года обслужил 7,392 млн пассажиров, что на 7% больше, чем за аналогичный период 2011 года.

В 2011 году аэропорт «Борисполь» увеличил пассажиропоток на 20% по сравнению с 2010 годом - до 8 млн человек.

Терминальный комплекс «D» аэропорта «Борисполь» является крупнейшим в Украине. Его площадь составляет 107 тыс. кв. м, пропускная способность - 15 млн пассажиров в год.

Комплекс оснащен 11 стационарными аэромостами, которые позволяют принимать 6 крупных (класса «Боинг-747») и 5 небольших (класса «Боинг-737») самолетов.