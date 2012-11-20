Азаров поручил разработать дополнительные механизмы контроля за ситуациями на дорогах

Премьер-министр Николай Азаров поручил разработать механизмы контроля за ситуациями на дорогах, которые бы способствовали снижению уровня аварийности на дорогах.

Как сегодня сообщили УНИАН в Департаменте информации и коммуникаций с общественностью Секретариата Кабинета министров, соответствующую задачу глава правительства поставил 19 ноября на заседании Кабмина Министерству инфраструктуры и Министерству внутренних дел.

На заседании правительства отмечалось, что Государственная служба статистики зафиксировала прирост населения Украины за счет снижения смертности. В то же время значительную обеспокоенность вызывает рост количества погибших в дорожно-транспортных происшествиях. Так, за 10 месяцев 2012 года в ДТП погибли 4 тыс. 104 человека, травмировано – 31 тыс. 056, тогда как в 2011 г. за время этот же погибло 3 тыс. 838 (травмированы - 30 тыс. 833 человека).

Глава правительства поручил найти реальные рычаги влияния на ситуацию, разработать механизмы контроля за ситуациями на дорогах, которые бы способствовали снижению уровня аварийности, а соответственно – помогли сохранить человеческие жизни.

Кроме того, Н.Азаров поручил Министерству здравоохранения продолжать мероприятия по дальнейшему снижению смертности среди населения от сердечно-сосудистых заболеваний.

В ближайшее время глава правительства посетит Национальный институт сосудистой хирургии им. Н.М. Амосова, где ознакомится с работой нового современного оборудования, с помощью которого проводятся сложные хирургические кардиологические операции.